Міськрада просить Януковича зупинити корупцію в судах

Як повідомила УНІАН прес-секретар Краснолуцької міськради Олена Воробйова, звернення депутати прийняли сьогодні на сесії.

У тексті звернення, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться про те, що міська влада і жителі міста обурені вироком суду.

«Напередодні найважливішого державного свята - Дня Конституції України - вирок суду стосовно вбивці - як бомба, що підірвала віру народу в засади державності, у верховенство закону. Ми не почуваємося захищеними від жорстокості і насильства в своїй країні, ми не віримо в справедливу судову систему, що є одним з оплотів державної влади. Зате вбивці і насильники відчувають вседозволеність і можливість уникнути справедливого покарання», - сказано у зверненні.

На думку депутатів, вся справа - в корупції в судах, які приймають такі м'які вироки стосовно вбивць.

«Ми звертаємося до Вас, Вікторе Федоровичу, як до гаранта конституційних прав і свобод жителів України. У Ваших силах - зупинити беззаконня судової влади і покласти край корупції в судах. Чи восторжествує вона і чи буде верховенство Закону в Державі Україна - залежить від Вас», - наголошується в тексті звернення.

***

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Ровеньківський міський суд засудив колишнього міліціонера на 1 рік і 3 місяці позбавлення волі за вбивство дружини, яка також була працівником міліції. Експертиза визнала, що підсудний знаходився в стані афекту, коли скоював вбивство, що й стало пом'якшувальною обставиною при виголошенні вироку.

Суд визнав дії чоловіка стосовно власної дитини, яку він залишив на проїжджій частині після споєння вбивства дружини, як загрожуючі життю і здоров'ю дитини.

Прокуратура Луганської області заявила про те, що має намір опротестувати таке рішення суду.

За даними ЗМІ, більшу частину строку підсудний уже відбув у СІЗО під час досудового слідства і судового процесу. На свободу він може вийти вже через кілька місяців.