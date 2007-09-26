Для ефективного функціонування медицини держава повинна виділяти 5% ВВП

Для ефективного функціонування медицини держава повинна витрачати не менше ніж 5% внутрішнього валового продукту.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції голова Комітету з питань медицини і охорони здоров`я Верховної Ради 5-го скликання, заслужений лікар України , повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Водночас вона зазначила, що "впродовж 15 років медицина в Україні фінансувалася на рівні 40-60% від потреби і за залишковим принципом" і лише цього року порівняно з попереднім обсяг бюджетного фінансування медицини було збільшено на 6,2 млрд. грн.

Виходячи з цього, Т.БАХТЄЄВА відзначила, що Україні необхідно в рамках реформування медицини удосконалити систему державного фінансування потреб охорони здоров`я. Також одним із пріоритетів вона вважає введення системи обов`язкового медичного страхування.

"Для України немає іншого шляху, як впровадження бюджетно-страхової моделі охорони здоров`я, враховуючи досвід Європейських країн і країн СНД", - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона упевнена, що реалізація даної моделі із залученням коштів обов`язкового медичного страхування (з одночасним збереженням бюджетного фінансування) дасть медичній галузі додатково майже 10 млрд. грн.

За її словами, розмір фіксованого внеску на обов`язкове медстрахування має становити 6% від встановленого прожиткового мінімуму, а для учнів, студентів і пенсіонерів - 3%.