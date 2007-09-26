Поплавський вибачився за виконання пісні без згоди її авторів

Відомий співак Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ на сторінках газети вибачився за виконання пісні без згоди її авторів.

Зокрема, газета “Голос України” (№170) розмістила оголошення: “Згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 08.07.07, Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ просить публічне вибачення за виконання пісні “Козацькому роду нема переводу”.

В оголошенні зазначається, що пісню авторів Миколи БАЛЕМИ та Петра КАРАСЯ було записано без їх згоди на виконання твору. З цього приводу М.ПОПЛАВСЬКИЙ зазначає: “Зобов’язуюсь не використовувати пісню “Козацькому роду нема переводу” у своїй діяльності”.