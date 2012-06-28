Журналіста Дорожнього контролю побили при спробі забрати авто з липової стоянки (відео)

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.

Як зазначається у повідомленні, 27 червня 2012 року о 15.45 до чергової частини Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на спецмайданчику на вул. Бальзака,16 невідомі намагаються заволодіти автомобілем. З метою з’ясування обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група Деснянського районного управління міліції. До працівників міліції звернувся громадянин, який працює відповідальним за видачу транспортних засобів на спецмайданчику та повідомив, що на територію спецмайданчика невідомі завдали йому тілесних ушкоджень та самовільно забрали автомобіль зі спецмайданчика.

Працівники міліції встановили, що 26 червня о 3.30 на спецмайданчик по вул. Бальзака, 16 на евакуаторі було доставлено автомобіль «Саманд» та надано протокол огляду затримання автомобіля, складений працівником ДАІ Шевченківського РУ ГУМВС України в м.Києві за те, що водій керував автомобілем без посвідчення водія та документів на зазначений автомобіль. Близько 16-ї години до спецмайданчика увірвалося двоє невідомих, один з яких тримав в руках відеокамеру та проводив відеозйомку. Невідомі почали самостійно, без дозволу охорони відкривати ворота спецмайданчика, між охоронцем та невідомими виникла штовханина, один з прибулих, без відповідних документів, без дозволу охорони сів за кермо автомобіля «Саманд», що стояв на спецмайданчику та почав рухатися в бік воріт. Охоронець, щоб завадити самовільному захопленню авто, намагався перекрити виїзд зі спецмайданчика, при цьому громадянин з камерою почав протидіяти охоронцю. Але незважаючи на це, автомобіль «Саманд» виїхав за межі спецмайданчика.

Після цього о 16.07 до чергової частини Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення від громадянина, який працює журналістом інтернет-видання «Дорожній контроль» і повідомив, що о 15.30 по вул. Бальзака, 16 на нього напав невідомий.

Наразі правоохоронцями проводиться подальша перевірка. За результатами якої буде прийнято рішення згідно з законодавством.

Натомість активісти "Дорожнього контролю" заявляють, що виявили новий приватний нелегальний штрафмайданчик, який розташований в м. Києві на ж/м Троєщина за неіснуючою адресою, куди забрали автівку водія, просто за розбиту фару.

Під час спроби з'ясувати на якій підставі працює даний штрафмайданчик, охоронець стоянки, умисно, з усієї сили завдав удар ліктем в обличчя журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзіндзя. Все це спостерігала міліція, яка ніяким чином не перешкоджала протиправним діям. Після удару охоронець продовжив погрожувати і нецензурно висловлюватися.