Президент надав статус національного Волинському університету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом надав статус національного Волинському державному університету ім. Лесі Українки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ був оголошений сьогодні на зустрічі глави держави зі студентами цього університету в Луцьку.

У свою чергу ректор університету Ігор КОЦАН вручив Президенту диплом «Почесного доктора» Волинського державного університету ім. Лесі Українки та мантію.

Зустріч Президента із волинськими студентами тривала близько години, після чого В.ЮЩЕНКО відбув до села Білосток Луцького району на відкриття стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Довідка УНІАН. Свою історію Волинський державний університет ім. Лесі Українки почав від 1940 року, коли було утворено Луцький державний учительський інститут. Діяльність навчального закладу, перервану війною, поновлено 1946 року. У вересні 1951 року на базі учительського інституту було створено педагогічний інститут, якому через рік присвоїли ім`я Лесі Українки.

16 липня 1993 року було підписано указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту Волинського державного університету, залишивши йому ім’я Лесі Українки. Сьогодні у ВДУ навчаються близько 14 тис. студентів.