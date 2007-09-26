Російські військові голосуватимуть на українських виборах

Керівник севастопольського виборчого штабу блоку «Наша Україна-Народна самооборона», заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ вимагає проведення ближчим часом правоохоронцями розслідування ситуації з «масовою видачею в 90-ті роки російським громадянам паспортів громадянина України». Про це Д.БАЗІВ заявив на прес-конференції у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «за останні 10-15 років ніхто серйозно не займався питанням подвійного громадянства у місті Севастополі, і на цих виборах ми особливо бачимо активізацію громадян, які незаконно отримали другий паспорт, український».

Керівник штабу додав, що «в першу чергу йдеться про військовослужбовців Російської Федерації”, і наголосив, що “тут мають бути пильними члени дільничних комісій”. За словами Д.БАЗІВА, «природно, відмовити громадянину, який має український паспорт, вони (члени дільничних виборчих комісій - УНІАН) не мають права, і багато громадян, які є злісними порушниками Конституції України і чинного українського законодавства, користуються цим - будучи військовослужбовцями Російської Федерації приходять на вибори, маючи при собі паспорт українського громадянина».

Тому, наголосив керівнику штабу НУ-НС, “тут оцінку повинні давати правоохоронні органи”. Він висловив переконання, що “дуже серйозне, комплексне розслідування по цій проблемі буде проведене ближчим часом”. “Тут повинна бути дана дуже серйозна правова оцінка, у тому числі й відповідальним особам, за те, що на порушення чинного законодавства такі факти були не поодинокими, а мали масовий характер», - наголосив Д.БАЗІВ.

Також він наголосив, що «якість виборчих списків у Севастополі є проблемою, яка від виборів до виборів у місті не проходить». На думку Д.БАЗІВА, тут є «причини, що носять суб’єктивний характер, оскільки в районні робочі групи, що займаються складанням списків виборців, інформація традиційно надходить не точна, не повна і російською мовою. Крім того, часто - не на електронних, а на паперових носіях».