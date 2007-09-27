У Донецькій області на виборах проголосують понад 20 тисяч ув`язнених

У Донецькій області на позачергових парламентських виборах 30 вересня проголосують понад 20 тисяч ув`язнених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні робочої групи з питань сприяння місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування на виборах повідомив в.о. начальника облуправління Держдепартаменту України з питань виконання покарань Олександр ЧЕПАК.

"В даний час в Донецькій області перебуває 21 тис. 500 осуджених, з яких 20 тис. 600 є громадянами України і візьмуть участь в позачергових виборах народних депутатів України", - сказав О.ЧЕПАК.

Він зазначив, що у виправних установах відповідно до всіх вимог вже обладнано приміщення для голосування.

О.ЧЕПАК також повідомив, що з метою забезпечення проведення виборів навіть "припинено рух спецконтингенту між установами за винятком окремих випадків".