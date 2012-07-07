Експерт: українська економіка перебуває у стагнації

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

«Причиною дефляції є як сезонні чинники, такі як літо, коли знижуються ціни на продукти харчування. Друга причина, це те, що ціни в інших значущих категорій, таких, як плата за комунальні послуги, стримуються державою», - сказав він.

Також О.Вальчишен повідомив, що зниження цін на транспортні послуги відбувається за рахунок зниження цін на нафтопродукти завдяки падінню світових цін на нафту і нафтопродукти. У той же час, певний вплив на цю позицію мали і дії держави.

Крім того, на думку експерта, аналізуючи червневий показник індексу цін, варто звернути увагу на динаміку попиту, як внутрішнього, так і зовнішнього.

«Важливим чинником є те, що внутрішній попит в економіці і світовий попит - достатньо слабкий. І це вказує на те, що українська економіка знаходиться в стані стагнації, а, можливо, ми знаходимося на ранній стадії рецесії. Про це поки що рано говорити, оскільки треба дочекатися даних статистики щодо промислового виробництва за півріччя», - зазначає О.Вальчишен.

При цьому він підкреслив, що на початку поточного року експерти, включаючи експертів МВФ, не прогнозували такої ситуації в економіці України. «Ще три місяці тому консенсус був таким, що економіка країни буде сильнішою, але реально вона виявилася слабкішою», - зазначає експерт.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні 2012 року, порівняно з травнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) – 0,1%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Інфляція в Україні в червні 2011 року проти травня 2011 року склала 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) — 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.