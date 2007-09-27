Росія і Туркменістан домовляться, а Україна платитиме значно більше

Росія і Туркменістан зможуть знайти компроміс щодо ціни на газ, але для України підвищення неминуче, вважають експерти, опитані РІА «Новости».

За неофіційними даними, Туркменія має намір з 1 січня 2008 року збільшити ціну на газ, що продається "Газпрому", з 100 до 150 доларів за тисячу кубометрів. При цьому в 2006 році глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР підписав з Президентом Туркменістану угоду про закупівлю до 162 мільярдів кубометрів природного газу в 2006-2009 роках по 100 доларів за тисячу кубометрів. Україна перекуповує у російського газового холдингу весь туркменський газ через RosUkrEnergo.

"Для України, швидше за все, підвищення буде серйозним, а Росія і Туркменія шукатимуть компромісні варіанти", - вважає аналітик ІК "Велес Капітал" Дмитро ЛЕТЯГІН.

За його словами, підвищення Туркменією ціни на газ все одно не позначиться на російському ринку, і проблеми можуть виникнути тільки з тим, чи погодиться Україна на підвищення ціни чи ні. Д.ЛЕТЯГІН нагадав, що в Україну поставляється суміш російського і середньоазіатського газу, і "Газпром" вже збирався підвищити ціну російського газу для України, а зараз з можливим підвищенням ціни Туркменією ціна може зрости ще більше.

У свою чергу аналітик ФК "Откритіє" Наталія МІЛЬЧАКОВА висловила думку, що підвищення ціни середньоазіатського газу може позначитися на рентабельності "Газпрому".

"Але враховуючи, що вона і так вища, ніж в цілому в нафтогазовому секторі, можна припустити, що нижчою вона не буде, і навіть залишиться вищою середнього рівня", - зазначила аналітик.

"Але враховуючи, що і Росія в умовах падіння видобутку газу усередині країни не може відмовитися від закупівель середньоазіатського газу, країнам доведеться знайти компромісне рішення", - додала експерт.

Вона припустила, що можливо підвищення ціни буде не до 150, а до 120 доларів за тисячу кубометрів, при цьому можливі зміни тарифів на прокачування газу.

Аналітик ІК "Проспект" Олександр КУЗНЄЦОВ також упевнений, що ціна на туркменський газ буде рости. На його думку, зараз продовжуватиметься торг між Росією і Туркменією.

"Кінцевим варіантом може бути створення російський-туркменського спільного підприємства, яке займатиметься експортом середньоазіатського газу", - додав експерт.

Ситуація з ціною газу для України, на його думку, також залежатиме від результатів виборів в країні, але, швидше за все, вона буде підвищена.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки Анатолій КІНАХ 26 вересня заявив, що уряд України чекає, що в 2008 році зростання ціни на газ, що поставляється до України, буде на рівні діючої інфляції і становитиме максимум 145 дол. за тисячу кубометрів.

Разом з цим він підкреслив, що величина ціни на газ залежатиме від результатів переговорів «Газпрому» і постачальника з Середньої Азії. На сьогодні, за його словами, результати переговорів позитивні, і є угода поставляти туркменський газ по 100 дол. за 1 тис. кубометрів.

При цьому міністр підкреслив, що ця угода підписується на рівні господарюючих суб`єктів – «Газпрому», «РосУкрЕнерго» і суб`єктів Туркменістану.

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО 21 вересня повідомив, що Туркменістан підтвердив свої зобов`язання щодо постачаннях в 2008 році природного газу на адресу ВАТ "Газпром" (Росія) за діючою в даний час ціною - 100 дол. за 1 тис. куб. м на кордоні Туркменістан-Узбекистан.

При цьому ціна туркменського газу на кордоні України з урахуванням витрат на його транспортування на понад 2 тис. км. не перевищить 130 дол. за 1 тис. куб. м.

Частка туркменського газу в загальному обсязі газу, що імпортується в Україну, в останні два роки перевищує 70%.

Нагадаємо, Росія і Туркменістан у вересні 2006 року домовилися про щорічне постачання до 2009 року 50 млрд. куб. м туркменського газу на адресу "Газпрому" за ціною 100 дол. за 1 тис. куб. м.

"Газпром" через свою дочірню компанію ООО "Газпром експорт" купує газу, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "Укргаз-енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 року – по 95 дол. за 1 тис. куб. м, з січня 2007 року – по 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Україна щорічно споживає близько 75-76 млрд. куб. м природного газу, власний видобуток становить близько 21 млрд. куб. м.