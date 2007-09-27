Симоненко: Партія регіонів і ”Наша Україна” ведуть переговори про коаліцію

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО стверджує, що між Партією регіонів і "Нашою Україною" в даний час йде "процес переговорів" про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Коаліція "Регіони" і "Наша Україна" можлива, тому що сьогодні немає рішення політичного у "регіоналів". І я це підтверджую: у них немає політичного рішення, а є процес переговорів", - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він вважає, що така коаліція вірогідна, "безумовно, на користь певної групи великого бізнесу". "Це їхнє право вести ці переговори. Я заявляю, що Компартії в так званій широкій коаліції не буде", - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

Проте він усе ж таки впевнений, що в новому парламенті буде створена коаліція Компартії та Партії регіонів.

"Якщо ми забезпечимо ефективність підрахунку голосів і результат волевиявлення наших громадян, а ми для цього все зробимо, то сьогодні вже немає ніяких сумнівів, що коаліція буде в складі Компартії та Партії регіонів", - сказав П.СИМОНЕНКО. При цьому він додав, що "ніяких сумнівів немає щодо кількості голосів, для цього є всі підстави, щоб я це заявив".

П.СИМОНЕНКО також заявив, що не згадує Соцпартію як вірогідного учасника коаліції, оскільки "на сьогоднішній день поки немає підстав стверджувати, що соціалісти подолають 3% бар`єр". "Я їм бажаю успіхів, але такі реалії", - констатував лідер Компартії.