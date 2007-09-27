Богословська: Мораторій на продаж землі буде продовжено ще на рік

Заступник міністра юстиції, представник першої п`ятірки виборчого списку Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення буде продовжено ще на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила в ефірі телерадіокомпанії "Вінничина".

"Ми продовжимо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення ще на рік", - сказала вона.

За її словами, мораторій необхідно продовжити через те, що зараз в Україні немає кадастру землі, не проведено розмежування земель. "Зараз в Україні немає жодного міста, яке має чітко встановлені кордони між муніципальною землею і землею, яка належить району або області, не говорячи вже про розмежування землі усередині міст", - зазначила вона.

При цьому І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що, за розрахунками Європейського банку, для того, щоб перейти до нормального ринку землі, в Україні потрібно 70 тис. землевпорядників, "а ми зараз маємо близько 700 таких фахівців".

"Ми повинні ще на рік продовжити мораторій, за цей рік прийняти необхідні закони, провести розмежування земель, документально впорядкувати процес продажу земель і лише після цього переходити до продажу", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявив, що його позиція залишається незмінною - продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель тільки поглиблюватиме корупційні і тіньові схеми в земельних відносинах.

25 вересня ц.р. голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО також заявив, що у разі продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення на 2-3 роки землі в Україні не залишиться.