У Києві на Макіївській, 10 тріснула висотка

У Київській міській державній адміністрації створено тимчасову міську комісію з розслідування причин виникнення тріщин в житловому будинку за адресою: вул. Макіївська, 10, в Оболонському районі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав 27 вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з прийнятим рішенням, до складу комісії увійшли 18 осіб із числа керівників та фахівців профільних служб міста. Створена комісія має впродовж двох тижнів встановити причини виникнення тріщини в будинку на Макіївській, 10, та надати свої пропозиції щодо подальшого використання цього будинку.

Відповідальним за роботу комісії призначено першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Тим часом оперативний черговий Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА повідомив сьогодні УНІАН, що впродовж останньої доби ніяких сигналів від мешканців цього будинку щодо погіршення стану будівлі не надходило.

В прес-службі міської держадміністрації також поінформували, що ситуація перебуває під контролем начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталія ПШЕНИЧНОГО.

За даними КМДА, перші тріщини з’явились в будинку по Макіївській, 10, десь два тижні тому. Зазначений будинок зведений у 1994 році. Зараз поряд з ним ведеться будівництво двох висоток. Роботи проводить «Київміськбуд-1». Однак, як зазначили в прес-службі міськдержадміністрації, будівництво було призупинено відразу після того, як стало відомо про тріщини.

З посиланням на інформацію В.ПШЕНИЧНОГО у прес-службі повідомили, що зараз триває експертиза щодо встановлення причин виникнення тріщини у вказаному житловому будинку. Розглядається два варіанти: перший, що це сталося через нові будівництва поряд, другий – що були зроблені помилки при будівництві самого будинку №10.

Як сказав В.ПШЕНИЧНИЙ, спираючись на попередні дані Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, станом на 26 вересня проживання в зазначеному житловому будинку не становить для його мешканців небезпеки. «Адже за добу розкриття тріщини не перебільшує 1 мм, що не є критичним», - зауважив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Він також поінформував, що у випадку, якщо причина руйнування будинку буде пов’язана з роботами про зведенню нових будинків поряд з Макіївською, 10, то компанія «Київміськбуд-1» готова профінансувати та виконати ремонт постраждалих квартир.

В КМДА повідомили, що з цього питання вже проведено два засідання Комісії з питань надзвичайних ситуацій.