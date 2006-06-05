Пожежні гасять ”Мівіну” вже півтори доби

Півтори доби рятувальники борються з вогнем на харківському підприємстві «Мівіна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Харківській області, повідомлення про пожежу у виробничих і складських приміщеннях підприємства „Харпродукт” (виробництво макаронних виробів «Мівіна») на вулиці Іскринській, 37-Б, надійшло 3 червня о 23.10.

До місця події за підвищеним номером складності було направлено декілька підрозділів МНС, але начальник караулу, який першим прибув на пожежу, викликав допоміжні рятувальні сили та засоби. Всього прибуло близько 100 осіб особового складу МНС і понад 20 одиниць пожежної та рятувальної техніки. Сама пожежа виникла у виробничому цеху з виготовлення та фарбування поліетиленової плівки, що використовується як матеріал для пакування. Горіла продукція цеху та заготовки для виробництва.

На момент прибуття підрозділів МНС площа пожежі становила 800 м2. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло невчасне повідомлення про виникнення загорання та велике горюче завантаження приміщень поліетиленовою плівкою та легкозаймистими рідинами (ацетон, нітрофарби тощо). До того ж, тиск у водомережі був занадто низьким, підвищили його лише через годину.

Також від високої температури почали деформуватися виконані з металевого профілю стіни будівлі, тріскатись та обвалюватись залізобетонні перекриття. Щоб запобігти потужному вибуху, рятувальники витягували резервуари з ацетоном та горючими нітрофарбами.

Загальна площа пожежі склала 1500 квадратних метрів. Вогнем майже повністю знищені складські приміщення.

Близько 06.00 вже 4-го червня пожежу локалізовано. Наразі триває ліквідація пожежі та заливання водою тліючих конструкцій.

Загиблих та травмованих на пожежі немає. Попередня причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки в технологічному процесі.

Збитки, завдані вогнем, встановлюються.