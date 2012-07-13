Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України зросло на 15,9%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2012 року становило 5,71 млрд дол., що на 15,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (4,93 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-травні 2012 р. експорт товарів з України становив 28,20 млрд дол., імпорт – 33,92 млрд дол. Порівняно з січнем-травнем 2011 року експорт збільшився на 5,8%, імпорт – на 7,4%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-травні 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 202 країн світу.