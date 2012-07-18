Кіровоградський театр реконструюють в'язні

Про це кореспонденту УНІАН повідомила в.о. старшого інспектора по роботі з громадськістю та ЗМІ Управління Державної пенітенціарної служби у Кіровоградській області Римма Молодожонова.

На об’єкті вже півроку працюють 10 засуджених із Кіровоградської виправної колонії та двоє з Олександрівського виправного центру. За цей період засуджені отримують зарплату. Після відрахувань по сплаті позовів потерпілим сторонам та за комунально-побутові послуги на утримання засуджених на їхніх особистих рахунках залишаються кошти, які вони можуть використовувати на власний розсуд.

За понад 6 місяців роботи на об’єкті від керівництва ремонтних робіт на адресу засуджених осіб не надходило жодного нарікання стосовно дисципліни, поведінки чи відмови від запропонованої роботи.

Повномасштабна реконструкція театру в Кіровограді ведеться більше 6 років. Ще у 2006 році Кіровоградська обласна рада своїм рішенням передала цілісний майновий комплекс театру до державної власності, однак дане рішення досі не виконане. Станом на червень 2012 року роботи з реконструкції завершено на 60-65%. Приміщення планується здати в експлуатацію наприкінці вересня поточного року до відзначення 130-річчя з часу заснування театру.