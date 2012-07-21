Україна може отримати від Росії завдання на модернізацію двигуна Як-130

Українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" розраховує отримати від розробника й виробника навчально-бойових літаків Як-130 - російської корпорації "Іркутськ" - технічне завдання на двигун зі збільшеною тягою для експортного варіанту навчально-бойового літака Як-130.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це сказав журналістам генеральний конструктор ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.

"Модернізація двигуна Аі-222-28 - це нормальний процес, так у всьому світі робиться. Це буде потужніша модифікація двигуна з тягою 2.800 замість 2.500 кінських сил, що застосовується зараз. Модернізація, безумовно, покращить експортний потенціал літаків Як-130", - сказав І.Кравченко.

За його словами, "Івченко-Прогрес" розраховує отримати від Росії технічне завдання на розробку такої модифікації.

"До нас на підприємство приїжджав голова корпорації "Іркутськ" Федоров Олексій Інокентійович. Домовилися, що справа вигідна й доцільна. Росія видасть нам ТЗ. Після того, як воно буде видано, ми розраховуємо приступити до цього двигуна. Думаю, що через три роки точно ця модифікація пройде випробування - це нормальний термін", - сказав І.Кравченко.

Він підкреслив, що у підприємства є всі можливості для того, щоб збільшити тягу двигунів для експортного варіанту літака Як-130.

Як-130, розроблений ОКБ імені Яковлєва, дозволяє на найсучаснішому рівні навчати й підвищувати кваліфікацію льотчиків російських і зарубіжних бойових літаків покоління "4+"и "5". Літак є основним компонентом навчально-тренувального комплексу, що включає інтегровану систему об`єктивного контролю, навчальні комп`ютерні класи, пілотажні й спеціалізовані тренажери.