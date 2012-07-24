Від азарівської індексації студенти втратять до 300 грн. стипендії

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він звернув увагу на те, що 13 червня була прийнята постанова Кабінету міністрів «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення», якою значно погіршено умови індексації стипендії студентам.

Внесені постановою зміни, зокрема, передбачають, що «обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії».

М.Томенко зауважив, що на практиці це призведе до того, що студенти, які отримали право на стипендію вперше (у зв’язку із вступом до закладу, вступом до магістратури, переведенням на навчання за державним замовленням, наявністю підстав для призначення соціальної стипендії тощо) або знову після втрати такого права (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з поновленням на навчання тощо) отримуватимуть лише базову стипендію, яка індексуватиметься з моменту її призначення. На сьогодні такі студенти отримують стипендію з індексацією. Зменшення реальних виплат студентам, що вперше або повторно отримали право на стипендію, становитиме 200-300 грн на місяць.

М.Томенко наголосив, що прийняття цієї постанови керівництвом багатьох вишів може бути використано для обґрунтування зменшення виплат і тим студентам, які формально не підпадають під її дію.

М.Томенко попросив прем’єр-міністра публічно роз’яснити мотивацію рішення щодо зменшення індексації стипендій. Віце-спікер також висловив переконання, що уряд повернеться до цього питання і не допустить зниження реальних виплат студентам.