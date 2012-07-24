Психічно хворий зарізав 83-річну сусідку

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, 22 червня близько 21.00 до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку виявлено тіло 83-річної жінки зі слідами насильницької смерті.

Встановлено, що жінку кухонним ножем зарізав її 46-річний сусід, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Що спричиноло злочин, він пояснити працівникам міліції не зміг.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.