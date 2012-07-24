Робітник загинув, зірвавшись з 16 поверху
02:27, 24 липня 2012Суспільство
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У місті Буча Київської області на одному з будівельних майданчиків робітник разом з підвісною колискою зірвався з висоти 16-го поверху і загинув.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
«На одному з будівельних майданчиків під час спроби здійснити оздоблення балкону робітник разом з підвісною колискою зірвались з висоти 16-го поверху. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться в повідомленні.
Прокуратура Ірпеня проводить перевірку за фактом загибелі працівника на будівництві житлового будинку в Бучі.
В ході перевірки буде з’ясовано, чи дотримувались забудовник та підрядник вимог техніки безпеки на будівництві, а також норм трудового законодавства.
За результатами перевірки буде прийнято рішення згідно вимог статті 97 КПК України, зазначили в прокуратурі.
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