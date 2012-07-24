Робітник загинув, зірвавшись з 16 поверху

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«На одному з будівельних майданчиків під час спроби здійснити оздоблення балкону робітник разом з підвісною колискою зірвались з висоти 16-го поверху. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться в повідомленні.

Прокуратура Ірпеня проводить перевірку за фактом загибелі працівника на будівництві житлового будинку в Бучі.

В ході перевірки буде з’ясовано, чи дотримувались забудовник та підрядник вимог техніки безпеки на будівництві, а також норм трудового законодавства.

За результатами перевірки буде прийнято рішення згідно вимог статті 97 КПК України, зазначили в прокуратурі.