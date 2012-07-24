Бандити з'явилися по борг, але потрапили під постріли

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС в області, надзвичайна подія сталася у с. Озеряни Бобровицького району. За свідченнями господаря будинку, він почув звуки надворі та на веранді і побачив, як чиясь рука з предметом, схожим на пістолет, намагається розбити вікно. Чоловік схопив свою мисливську рушницю. Він стверджує, що цілився у ногу невідомого, який уже став на підвіконня, але куля потрапила у груди. Нападник впав за вікно (він був одягнений у камуфльований костюм та чорну маску-шапку з прорізами для очей, що повністю закривала обличчя), а господар зателефонував до міліції. Спільники застреленого зловмисника утекли.

Правоохоронці на одній із вулиць села виявили сріблястий „Мерседес” із знятими номерами, на якому прибули нападники. Встановивши власника автомобіля та оточення цієї людини, оперативники з'ясували, хто саме міг перебувати за кермом.

Співробітники управління карного розшуку УМВС та Бобровицького райвідділу внутрішніх справ відпрацьовували всі контакти загиблого, 34-річного киянина, який раніше вже був засуджений за розбій. Спільниками загиблого виявилися 32-річні також раніше судимі за грабіж та крадіжку чоловіки.

Підозрюваних затримано у столиці, вони дали свідчення у Бобровицькому райвідділі міліції. Чоловіки визнали свою участь у нападі на помешкання 52-річного жителя Озерян і вказали, що ініціатором поїздки був їхній загиблий товариш. За їхніми словами, господар будинку нібито заборгував величезну суму грошей, які в нього треба „вибити”.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

За фактом загибелі одного з нападників порушено кримінальну справу за ст. 118 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони).