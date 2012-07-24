Міліціонер отримав 13 років за вбивство підлітка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Як нагадали у прес-службі, в жовтні 2010 року міліціонер під час охорони громадського порядку на одній з виборчих дільниць Синельниківського району, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, здійснив постріли у двох підлітків зі своєї табельної зброї. Внаслідок цього один з підлітків помер на місці, іншому були завдані тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Дільничного міліціонера засуджено за ч.1 ст. 115 та ч.ч.2,3 ст.365 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та перевищення службових повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї та спричинило тяжкі наслідки).

За інформацією прокуратури, Синельниківський міськрайонний суд повністю погодився з позицією державного обвинувача та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 13 років ув’язнення з позбавленням права строком на 3 роки обіймати посади в органах влади, з позбавленням спеціального звання сержант міліції.