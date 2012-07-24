Група СКМ збільшила активи до 28,5 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили в групі з посиланням на дані аудованої консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2011 рік.

Сумарні активи групи СКМ, належить бізнесмену Рінату Ахметову, за 2011 рік зросли на 25,5% - до 28,466 млрд дол.

Згідно зі звітністю, в 2011 році консолідований валовий дохід групи зріс на 52,4%, порівняно з 2010 роком, - до 19,542 млрд дол., сумарний прибуток до оподаткування - в 2,4 раза - до 3,128 млрд дол., сумарні витрати з податку на прибуток групи збільшилися в 1,9 раза - до 870 млн. дол.

Аудитором звітності виступила компанія PriceWaterhouseCoopers.

«Хороші результати 2011 року пов'язані не лише зі сприятливою ринковою кон'юнктурою на ключових для нас металургійному й енергетичному ринках і триваючим процесом консолідації нових бізнесів у рамках Метінвесту і ДТЕК. Крім цього, в 2011 році ми отримали серйозну віддачу від багатомільйонних інвестицій у розвиток і оновлення наших підприємств, у їх модернізацію», - сказав генеральний директор компанії СКМ Олег Попов.

Гендиректор компанії додав, що зростання фінансових показників викликане зростанням результатів діяльності гірничо-металургійного й енергетичного холдингів, що входять до групи.

Зокрема, в 2011 році виручка металургійного бізнесу групи СКМ зросла на 51,6% і становила 14,189 млрд дол., показник EBITDA збільшився на 39,7% і становив 3,565 млрд дол. У 2011 році виручка енергетичного бізнесу зросла на 63% і становила 4,969 млрд дол., а показник EBITDA збільшився на 75,9% і становив 1,270 млрд дол.

За словами О.Попова, інвестиції групи в модернізацію цього року становитимуть не менше 2 млрд дол., соціальні інвестиції - не менше 20 млн дол.

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Компанія СКМ - професійний інвестор, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні й транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група "Україна" і видавничий холдинг "Сегодня Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірничі машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесмену Рінату Ахметову.