Після розстріляної прем'єри фільм про Бетмена зібрав уже 160 млн доларів

За даними Warner Bros. - rомпанії-виробника фільму, збори "Темного лицаря" за вікенд у США і Канаді склали 160,8 мільйона доларів, передає РИА "Новости" з посиланням Рейтер. Це значно гірше за прогнози аналітиків, на думку яких, новий блокбастер вже в перший вікенд повинен був принести його творцям від 170 до 198 мільйонів доларів.

Warner Bros. вирішила оприлюднити цифри про збори, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що найбільші голлівудські кіностудії вирішили не публікувати дані про прокатні збори в США за минулі вихідні в знак поваги до потерпілих у трагедії.

У ніч на п'ятницю, 20 липня, незабаром після початку прем'єри фільму зловмисник в протигазі увійшов до кінозалу через запасний вихід, розкрив ємність, що містить сльозогінний газ, а потім відкрив вогонь по глядачах. В результаті загинули 12 людей, поранення отримали ще 58 відвідувачів кінотеатру, 11 осіб перебувають у критичному стані. Підозрюваного вдалося відразу ж затримати, ним виявився місцевий житель - 24-річний Джеймс Холмс.