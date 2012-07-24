У середу в Україні буде сухо та спекотно

Протягом доби 25 липня погоду в Україні зумовить антициклон. В цілому по країні буде сухо і жарко.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура повітря становитиме вночі 11-19 градусів, вдень 24-32, на півдні 30-34 градуса.

У північних областях без опадів. Температура вночі 11-15 градусів, вдень 26-28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 17-24 градуси, вдень 30-34. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 14-20, вдень 27-30 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 24-29, на Закарпатті 30-32. Вітер східний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 26-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 25 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 22-23 градуси, вдень 30-34.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Севастополя, Феодосії Ялти і Одеси 26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 25 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без істотних опадів. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-31. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.