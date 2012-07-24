СЕС закрила 6 пляжів у Києві

У Києві відхилення від гігієнічних вимог виявлено у 16 пробах річкової води з пляжів міста.

Про це повідомляється на сайті Державної СЕС.

Зокрема, невідповідність якості води виявлено у 4 пробах води з пляжу «Центральний», 4 – з «Райдуги», 2 – «Тельбін», 2 – «Дитячий» у Дніпровському районі, 2 – «Чорторий» у Деснянському районі, 2 – «Вербне» в Оболонському районі.

Держсанепідслужбою заборонено купання, взято на дослідження повторні проби води, які на даний час перебувають на дослідженні.

Крім того, як йдеться в повідомленні, станом на 23 липня через невідповідність якості води та санітарно-технічного стану території закрито 35 пляжів у АР Крим, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях та Києві.

Загалом на цей час в Україні працювало 899 пляжів (75,5% від запланованих до відкриття), з них 865 на морському та 34 на річковому узбережжі.