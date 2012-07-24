У Храмі Воскресіння Господнього заявляють про збройний напад

Як по телефону повідомив УНІАН настоятель та голова парафіяльної ради храму єпископ Української православної церкви Московського патріархату Феодосій, озброєні люди зайшли в приміщення храму, закрили всі хвіртки та намагаються встановити контроль над храмовими приміщеннями.

Він вважає, що це рейдерське захоплення організоване керівництвом однієї з афганських організацій.

Владика Феодосій звертається до Президента України, прем’єр-міністра України, усіх правоохоронних структур, журналістів з проханням приїхати та перешкодити захопленню храму.

Він каже, що це вже друга спроба цієї організації захопити церкву та встановити контроль над громадою та храмовими приміщеннями.

Владика Феодосій просить всіх небайдужих захистити храм Воскресіння Господнього.