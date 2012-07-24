Експерти рекомендують українцям позбавлятися від євро

Одні експерти кажуть, що євровалюта продовжить падіння нижче 9,5 грн, інші, що курс незабаром піде вгору, пише «Сегодня».

Три тижні тому готівковий євро купували в середньому по 10,15 грн, продавали по 10,28. Проте вже в цей понеділок курс був 9,72 і 9,91 відповідно, тобто падіння становило майже 40 копійок або 4% - а це мінімум за останні два роки.

Причини нинішнього здешевлення євро експерти називають одні й ті ж самі: проблеми в економіці країн єврозони. Так, керівник ІАЦ Forex club в Україні Микола Івченко прогнозує, що євро буде падати і далі через те, що до грецьких проблем додалися іспанські: «Прибутковість іспанських державних цінних паперів збільшена до 7,55% річних (було 5-6%) . Це говорить про те, що криза серйозно торкнулася Іспанії.

Друга причина - вчора МВФ заявив, що не готовий допомагати позиками Греції, адже її уряд не виконує вимог кредиторів - урізати зарплати бюджетникам, скасувати пільги. Греції міг би позичити Центробанк ЄС, але деякі країни Євросоюзу, зокрема Фінляндія, проти цього. Висновок: ситуація розвивається за негативним сценарієм, у вересні можна очікувати виходу Греції з єврозони і падіння євро до 1,15-1,18 до долара (зараз 1,21) або до 9,35-9,55 грн». У зв'язку з цим Івченко радить тим, у кого є заначки в євро, поступово від них позбавлятися або витрачати при поїздках до Європи.

А от заступник голови правління банку «Фінанси і кредит» Ігор Львов упевнений: нижче 1,20 долара (9,70 грн) євро не впаде, тому що в цей курс банкірами вже закладені ризики дефолту Греції і проблеми Португалії, Іспанії, Італії. На його думку, євро буде коливатися в межах 9,70-10,10 грн. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко нагадує: в слабкому євро не зацікавлені США, адже це робить європейські товари дешевшими по відношенню до американських. Тому Федеральна резервна система США вже заявила, що готова допомогти євроекономіці, щоб курс євро не обвалився. А це означає, що євро незабаром відновиться до 1,26-1,28 (10,20-10,35 грн).

Немає єдності серед експертів і щодо курсу гривні. Так Івченко і Охрименко кажуть, що до кінця року треба очікувати її здешевлення до 8,30-8,40 грн / $, а от Львов впевнений: залишаться нинішні 8,10-8,15, тому що валюти у Нацбанку і комбанків достатньо, щоб збити будь ажіотаж населення. Але навіть при 8,40 гривня залишиться найвигіднішим вкладенням капіталу. Івченко підрахував: доларові вкладення стануть прибутковіше гривневих, лише починаючи з курсу 8,70 грн/$.