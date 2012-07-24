Інтернет-компанії витрачають шалені суми на лобіювання в Конгресі США

Про це свідчать документи на сайті Палати представників Конгресу.

Сума, витрачена на лобіювання за один квартал, стала рекордною для Facebook, пише РІА "Новости".

Соцмережа виділила на лобіювання у другому кварталі вдвічі більше, ніж найбільша технологічна компанія світу Apple, яка витратила лише 470 тисяч доларів. Apple скоротила витрати на лобіювання приблизно на 40% щодо другого кварталу 2011 року.

Серед питань, з яких Facebook просувала свої інтереси, був захист приватності даних користувачів, зокрема, неповнолітніх, інформаційна безпека і захист користувачів від роботодавців, що вимагають надавати доступ до облікових записів.

Представники соцмережі також обговорювали з конгресменами питання онлайн-реклами, енергоефективної роботи соцмереж, захисту інтелектуальної власності, роботи на ринку посла IPO і ряд інших проблем інтернет-індустрії.

Facebook істотно збільшила витрати на лобіювання - нагадаємо, що за підсумками всього 2011 року компанія витратила на ці цілі 1,35 мільйона доларів.

Проте витрати Facebook виявилися приблизно в чотири рази меншими, ніж витратила на лобіювання у другому кварталі компанія Google. Інтернет-гігант витратив на ці цілі за другий квартал 3,92 мільйона доларів, збільшивши витрати на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У число інших американських IT-компаній, що лідирують з витрат на лобіювання, входять Hewlett-Packard (2,12 мільйони доларів), Microsoft (2 млн доларів за другий квартал), Oracle (1,47 мільйона доларів) і IBM (1 млн доларів).