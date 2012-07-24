Попрощатись зі Ступкою приїхали три президенти

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері біля театру люди стоять у чергах до входу в театр, щоб попрощатися зі Б.Ступкою. Багато людей ідуть із квітами та вінками від станції метро «Хрещатик» до будівлі театру. Серед бажаючих попрощатися люди як молодого, так і старшого віку, багато з них плачуть.

Кілька хвилин тому попрощатися із Б.Ступкою приїжджав Президент України Віктор Янукович.

Попрощатися з Богданом Сильвестровичем прийшли також колишні президенти України – Леонід Кучма й Віктор Ющенко, члени українського уряду, Громадської гуманітарної ради при президенті, членом якого був Ступка.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалося в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

Вчора у Храмі Миколая на Аскольдовій могилі у Києві відбулося відспівування актора.

Сьогодні Б.Ступку поховають на Байковому кладовищі у Києві.