Міліція затримала підозрюваного у побитті судді на Луганщині

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, затриманий - безробітний громадянин 1987 р.н.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Ведеться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Свердловську Луганської області 22 липня о 23.30 невідомий напав на голову Свердловського міського суду біля його будинку.

За словами дружини побитого голови суду Віталія Писанця, її чоловік із зятем поїхали до друга, щоб забрати якісь речі. По дорозі автомобіль підрізала інша машина. Після того, як обидва автомобілі зупинилися і з них вийшли люди, на В.Писанця і його зятя було скоєно напад.

Як сказала Наталія Писанець, її чоловіка було доставлено до лікарні Свердловська з переломом черепа і сильним крововиливом. Пізніше його було переведено у реанімацію в Луганську, він перебуває там у тяжкому стані. Зять перебуває у травматології Свердловської міської лікарні з травмами середньої тяжкості.

За фактом побиття порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (тяжке тілесне ушкодження).