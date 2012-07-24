Нафтогаз викупив у Дельта Банк ОВДП на 2,6 млрд грн

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП були реалізовані двома лотами, договори про придбання облігацій були укладені 18 і 19 липня п.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстровано 9 лютого 2006 року.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.