Черга попрощатися зі Ступкою починається від метро «Хрещатик»

Як передає кореспондент УНІАН, громадська панахида триває у театрі з 10.00, кількість бажаючих попрощатися із актором постійно збільшується. У даний час черга починається майже від виходу зі станції метро «Хрещатик», люди заполонили всю площу перед будівлею театру.

Із видатним актором прийшли попрощатися колишні президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко, народні депутати, міністри, політики.

Крім того, попрощатися з Б.Ступкою прийшли актриса Ольга Сумська, актор Богдан Бенюк та інші митці.

Співробітники Посольства Польщі в Україні принесли до театру вінок від польського режисера Єжи Гофмана, у фільмах якого знімався Б.Ступка.

Очікується, що церемонія прощання з Б.Ступкою закінчиться о 13.00, о 14.00 його поховають на Байковому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011). Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста фільмах.