Одеські підприємці увірвалися на сесію міськради і заблокували трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, близько ста підприємців, що працюють на міських ринках, зокрема, «Привозі», «Малинівському» та інших, пікетують будівлю Одеської міськради, де о 10.00 відкрилася 15-та сесія.

Декому з учасників акції, які протестують проти поборів з боку силовиків і так званих «співробітників охоронних структур», вдалося прорватися до залу засідань.

Торговці, від імені яких виступив, зокрема, депутат міськради Сергій Бовбалан, вимагають від депутатів повернути ринки у власність міської громади, причому прийняти рішення негайно. С.Бовбалан назвав ряд ринків «проблемними», зокрема «Привоз», «Успіх», «Острів», «Малинівський» та інші.

Головуючий на сесії мер Одеси Олексій Костусєв запропонував «створити для вирішення виниклих проблем депутатську робочу групу».

У свою чергу, підприємці вимагають невідкладно припинити побори з боку охоронців ринків, у сесійному залі звучать попередження: «У нас вже люди з поясами шахіда йти готові, ви цього хочете?».

В однієї з учасниць акції Наталії Шарапової, яка хворіє на цукровий діабет, стався напад. Вона разом з іншими підприємцями прорвалася до сесійної зали, всупереч протидії охоронців і групи депутатів. Проте від допомоги медиків «швидкої допомоги» Н.Шарапова відмовилася.

Бригада медиків залишилася чергувати біля міськради, оскільки акція протесту триває, причому присутні біля адмінбудівлі групи одеситів добиваються різних цілей: одні – повернення незаконно відібраних охоронцями товарів з контейнерів, інші вимагають від О.Костусєва виконати обіцянку і створити комунальні ринки.

Водночас начальник управління внутрішньої політики Одеської міськради Альберт Байжанов намагався перешкодити роботі журналістів, зокрема проводити відеозйомку подій, проте представники ЗМІ порекомендували йому зайнятися своїми безпосередніми обов'язками і продовжують висвітлювати роботу сесії та акцію підприємців.