На Андріївському узвозі збираються побудувати висотний готель з паркінгом

Проект майбутнього готелю розглядали на містобудівній раді в 2008 році, пише Сегодня.

Забудовник передбачали побудувати там готель заввишки п'ять-дев'ять поверхів, з підземним паркінгом та рестораном, а також виставковими художніми залами. На що отримали рекомендацію від архітекторів знизити поверховість будинків до 4-7 поверхів. А потім, через кризу 2008, будівельні роботи і зовсім припинилися.

Тепер будівництво вирішили відновити. «Мабуть, хтось хоче наступити все на ті ж граблі. Цей проект ніяк не вписується в узвіз - ні поверховістю, ні обсягом, ну ніяк він не може бути на Андріївському», - говорить архітектор Георгій Духовичний.

Влада стверджує, що боротиметься з забудовниками.

«Навесні ми виносили проект рішення про скасування землевідведення за цією адресою, але депутати Київради зняли його з порядку денного, навіть не розглянувши. Сам проект затверджувався на містобудівній раді ще за часів правління «молодої команди». Ми намагалися запросити до нас представників компанії-забудовника, щоб розглянути цей проект, внести в нього зміни, але вони проігнорували. Тільки раз з'явився її представник, але не для обговорення проекту, а з документами, що все у них законно, і вони будуть наполягати на своєму. Ми принципово виступаємо проти, тому що, перш ніж починати будівництво, компанія повинна погодити це з радою Андріївського узвозу. Далі будемо вживати законних заходів, якщо треба - звернемося в суд і прокуратуру», - сказав заступник головного архітектора Києва Андрій Вавріш.