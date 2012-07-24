Серед хуліганів, які стріляли по перехожих у Кіровограді, були працівники міліції

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Білий автомобіль марки BMW, з якого велася стрільба, затримали працівники ДАІ. В салоні перебували четверо осіб, серед них, як з’ясувалося, один працівник органів внутрішніх справ та курсант відомчого навчального закладу, який і перебував за кермом.

Попередньо до міліції надійшло повідомлення про те, що один із пасажирів згаданого авто стріляв по громадянах, які стояли на зупинці громадського транспорту, пластиковими кульками зі зброї для гри в страйкбол. Потерпілі серйозних поранень не отримали - відбулися синцями.

Стосовно співробітників органів внутрішніх справ керівництвом УМВС в області призначено службове розслідування, матеріали якого будуть направлені для прийняття рішення в прокуратуру.

За вказаним фактом Кіровським райвідділом міліції Кіровоградського МВ УМВС України порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.