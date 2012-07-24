Церемонію прощання з Богданом Ступкою подовжили на годину

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосила адміністрація Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

На даний час людей знову почали пускати до будівлі театру.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

Сьогодні Б.Ступку поховають на Байковому кладовищі у Києві.