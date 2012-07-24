Роми повернулись у табір на Березняках, який згорів перед Євро-2012

Роми повернулись у табір на Березняках у Києві і просять органи влади забезпечити їм захист від можливих нападів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила адвокат Олена Сапожникова, яка співпрацює з Українською гельсінською спілкою з прав людини, що відреагувала на спалення та знищення тимчасового табору ромів на Березняках у травні цього року.

“Цей табір, який зараз перебуває на Березняках, він не в тій кількості, яка була два місяці тому. Повернулися не всі. Ризикнули повернутися тільки близько десятка осіб, які зазнали спалення і ризикнули звернутися, можливо навіть вперше, до громадської організації – Української гельсінської спілки з прав людини. Троє з них звернулися із заявами, що 30 травня вдень більше десятка осіб прийшли і почали їх виштовхувати з наметів... Згоріло все, всі особисті речі ромів, гроші...”, - повідомила О.Сапожникова.

За її даними, роми повернулися близько двох тижнів тому. На сьогодні поблизу вулиці Березняківська (у Дарниці) стоїть кілька наметів неподалік від місця, де спалили табір.

Адвокат додала, що, за словами ромів, їх неодноразово силою змушували залишати Київ.

О.Сапожникова також повідомила, що разом із представником Конгресу ромів України направила звернення до прокуратури Києва та органів внутрішніх справ з офіційною заявою на основі трьох звернень від потерпілих ромів.

“Ми все перед тим перевірили і звернулися до них. На цей день відбувається службова перевірка”, - поінформувала вона.

О.Сапожникова наголосила, що постраждалі роми доведені до відчаю, тому звернулися до державних інституцій.

“Вони сподіваються зараз отримати офіційний захист, офіційним шляхом, повернути хоча б частково гроші та хоча б частину своїх речей... Вони були змушені напівроздягнені тікати по всій Україні, і більша частина з них навіть до сьогодні ми не знаємо де перебуває, що з ними відбувається...”, - зазначила адвокат.

Представник Золотоніської громади ромів “Аме Рома” Олена Фьюдр зазначила, що в усіх регіонах України проблеми ромів абсолютно тотожні.

Вона закликала всіх громадян толерантно ставитися до ромів та їхньої культури.

“Треба подивитися в історію. Ми знаємо, що лише в 50-х роках роми почали більш-менш осілий спосіб життя, але проблема соціалізації не була вирішена… Я хочу звернутися, щоб усі взяли за основу: просто треба толерантно відноситись і любити, а не намагатися розуміти те, що склалося історичними поколіннями, і ми ніколи не розгадаємо тайну такого буття”, - додала О.Фьюдр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року стало відомо, що у столиці, на Лівому березі, згорів циганський табір. У ньому проживало близько 50 осіб, включаючи дітей, які приїхали із Ужгорода, й оселилися у зеленій зоні біля вулиці Березняківської, неподалік залізничного полотна. Вони заявили, що в Ужгороді їм погрожували.

"Ми жили під Ужгородом у глиняному будинку. Роботи немає, всі голодні. "Барони" забирали гуманітарну допомогу, відкрили магазини. Щось скажеш – куля в голову, тому ми виїхали", - цитувала газета "Сегодня" пояснення глави родини Миколи.

Тоді цигани розповіли про пожежу в таборі, що у вихідні до них прийшли невідомі й підпалили намети.

"Невідомі сказали, що нам тут не місце, тим більше напередодні Євро-2012. А потім табір загорівся", - сказали газеті мешканці табору.

Під час пожежі ніхто не постраждав.