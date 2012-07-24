У Маріуполі затримали 61-річного пастора - підозрюють у розбещенні дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу згідно з ч.2 ст. 156 (розтління неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Встановлено, що 61-річний раніше судимий житель Маріуполя, котрий служить пастором, скоював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки. Чоловік був затриманий працівниками міліції під час скоєння злочину і доставлений у слідчий ізолятор. Проте, зважаючи на різке погіршення здоров'я підозрюваного, був госпіталізований у кардіологічне відділення. Наразі чоловік знаходиться в лікарні під наглядом працівників міліції.

Слідчий у справі вніс подання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Відразу після того, як стан здоров'я підозрюваного стабілізується, він буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу.

Хід розслідування у справі контролюється прокуратурою Донецької області.