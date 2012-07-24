Ірпінського бізнесмена «замовили» власні дружина і син

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, «працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України отримали інформацію, що 49-річна мешканка м. Ірпінь Київської області, а також її 29-річний син активно шукають кілера. Завдання для замовного вбивці – глава сім’ї, який став їм «поперек горла». Непорозуміння в сім’ї почалися на підґрунті розподілу майна та ведення спільного бізнесу, а також «пристрасної недовіри та сумнівів у вірності чоловіка».

Переконавшись у серйозності намірів спільників, правоохоронці розробили оперативну комбінацію, в результаті якої зібрали докази злочинного наміру та затримали зловмисників.

Наразі порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.