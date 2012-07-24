У МЗС розповіли, як туристичне агентство підставило українців у Болгарії
Впродовж поточного місяця до Міністерства закордонних справ України надійшли численні звернення громадян України зі скаргами на діяльність ТОВ «Балкан Тревел» у м. Києві з проханням надати допомогу у розв’язанні ситуації, що склалася навколо відправлених до Болгарії груп українських туристів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
За його словами, претензії громадян України до ТОВ «Балкан Тревел» стосувалися розміщення в готелях з незадовільними умовами перебування та харчування, проживання в яких не було передбачено відповідними угодами, неповного відшкодування завданих у цьому зв’язку збитків, ненадання транспорту для повернення в Україну.
Зокрема, за словами О.Дикусарова, група з 45 дітей та 12 дорослих, яка уклала угоди на туристичне обслуговування з ТОВ «Балкан Тревел» 30 червня цього року була без будь-яких пояснень доставлена до раніше необумовленого готелю, де туристам було запропоновано зупинитись у необлаштованих приміщеннях поруч з незавершеним будівництвом та без огорожі, що могло бути небезпечним для дітей.
6 липня цього року інша група українських дітей у складі 37 осіб, яку «Балкан Тревел» відправив до Болгарії, опинилася у подібній ситуації.
12 липня цього року до МЗС звернувся представник ще однієї групи у складі з 27 громадян України, з яких 8 - малі діти, і повідомив, що вони не можуть виїхати в Україну через невиконання ТОВ «Балкан Тревел» зобов’язання забезпечити повернення у визначений договором термін.
За словами О.Дикусарова, МЗС поінформував про зазначені випадки Держтуризмкурорту та МВС України і попросив провести контрольну перевірку додержання ліцензійних умов, провадження туроператорської діяльності ТОВ «Балкан Тревел», а також вжити відповідних заходів реагування.
Крім того, МЗС та Генеральне консульство України у Варні вжили заходів з метою надання необхідної допомоги членам зазначених туристичних груп під час перебування у Болгарії, вирішення питань щодо їх розміщення у готелях та перевезення в Україну.
На даний час всі українці повернулися на батьківщину.