У МЗС розповіли, як туристичне агентство підставило українців у Болгарії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

За його словами, претензії громадян України до ТОВ «Балкан Тревел» стосувалися розміщення в готелях з незадовільними умовами перебування та харчування, проживання в яких не було передбачено відповідними угодами, неповного відшкодування завданих у цьому зв’язку збитків, ненадання транспорту для повернення в Україну.

Зокрема, за словами О.Дикусарова, група з 45 дітей та 12 дорослих, яка уклала угоди на туристичне обслуговування з ТОВ «Балкан Тревел» 30 червня цього року була без будь-яких пояснень доставлена до раніше необумовленого готелю, де туристам було запропоновано зупинитись у необлаштованих приміщеннях поруч з незавершеним будівництвом та без огорожі, що могло бути небезпечним для дітей.

6 липня цього року інша група українських дітей у складі 37 осіб, яку «Балкан Тревел» відправив до Болгарії, опинилася у подібній ситуації.

12 липня цього року до МЗС звернувся представник ще однієї групи у складі з 27 громадян України, з яких 8 - малі діти, і повідомив, що вони не можуть виїхати в Україну через невиконання ТОВ «Балкан Тревел» зобов’язання забезпечити повернення у визначений договором термін.

За словами О.Дикусарова, МЗС поінформував про зазначені випадки Держтуризмкурорту та МВС України і попросив провести контрольну перевірку додержання ліцензійних умов, провадження туроператорської діяльності ТОВ «Балкан Тревел», а також вжити відповідних заходів реагування.

Крім того, МЗС та Генеральне консульство України у Варні вжили заходів з метою надання необхідної допомоги членам зазначених туристичних груп під час перебування у Болгарії, вирішення питань щодо їх розміщення у готелях та перевезення в Україну.

На даний час всі українці повернулися на батьківщину.