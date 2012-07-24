Азаров з Бродським зашлють агентів, щоб потім подивитися на їхні гулі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 24 липня під час зустрічі з ученими-економістами.

«Ось ми багато говоримо і начебто і робимо щодо дерегулювання. Коли мені дають зведення і довідки – це скасовано, це скасовано, відсотки наводять – ніби почитав, що ми відмінили, і складається начебто позитивне враження. А коли стикаєшся з реальним бізнесом, зустрічаєшся і розмовляєш, то виходить, що ніби щось ми робимо, проте якась сила блокує все те, що є позитивне», - сказав М.Азаров.

Він повідомив, що на останньому засіданні Кабінету міністрів попросив голову Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайла Бродського детально проаналізувати результати проведеного дерегулювання.

«Я на Кабінеті міністрів, на останньому, підняв Михайла Юрійовича Бродського – керівника нашого агентства з підприємницької діяльності – і кажу: я тебе прошу, вибери двох-трьох агентів, ми готові гроші дати визначені, і хай ці два-три агенти пробіжать по всій стадії нашої регулятивної системи. Або розпочнуть бізнес і одержать реальний дозвіл, або його закриють. Ось давай подивимося, які вони собі гулі наб'ють», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що за інформацією від представників бізнесу, відкрити і закрити свою справу в Україні як і раніше складно. Прем'єр навів ряд прикладів, почутих від представників бізнесу, зокрема про те, що за дозвіл повісити вивіску необхідно заплатити 5 тис. грн, при отриманні довідки про виділення місця для будівництва необхідно заплатити 10 тис. грн за довідку про те, що на цій території не ростуть рослини, занесені в Червону книгу. «Можете собі уявити, що така послуга існує. Ця послуга коштує ні мало ні багато близько 10 тис. грн. А полягає вона тільки в тому, щоб прийшов цей фахівець, сфотографував цей майданчик, на якому апріорі не може бути ніяких рослин, занесених у Червону книгу, адже там, приміром, звалище було. І, будь ласка, заплати 10 тис грн», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив своє крайнє невдоволення ситуацією.

«За два роки нашої титанічної в лапках діяльності ми досі це не ліквідували. Хто це все створює, хто це якими своїми наказами затверджує. Я дуже незадоволений тим рівнем роботи, який доходить до конкретного нашого підприємця», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що робота з дерегулювання буде продовжена.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня ц.р. на засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров заявив, що робота з дерегулювання бізнесу в Україні затяглася і необхідно активізувати дії з тим, аби завершити її цього року.

М.Азаров зазначив, що успішне проведення дерегулювання дасть поштовх розвитку економіки і дозволить збільшити надходження інвестицій.

Прем'єр доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському взяти під контроль процес завершення дерегулювання.