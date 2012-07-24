Діти шахтарів вступатимуть у виші поза конкурсом

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Громадянської мережі «Опора».

Завтра, 25 липня, набере чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Зокрема, відповідно до внесених зміни, право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів тепер отримали особи, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи. Такі особи мають право на пільгу протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти. До внесення змін повнолітні абітурієнти були позбавлені права на позаконкурсний вступ, оскільки закон поширювався лише на дітей шахтарів (до 18 років).

«Опора» звернулася до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за роз’ясненням, як діяти у цій ситуації 18-річним абітурієнтам, які подали документи у ВНЗ до дати набрання чинності таких змін. Як пояснили у міністерстві, 18-річні вступники мають право (до закінчення терміну подання документів - 31 липня 2012 року) донести у приймальні комісії вищих навчальних закладів документи, які підтверджують право на пільгу. На основі підтверджуючих документів приймальні комісії повинні внести відповідні зміни до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Громадянська мережа «Опора» сподівається, що всі повнолітні абітурієнти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менше 15 років, зможуть скористатися своїм правом на пільгу, а у працівників приймальних комісій не виникне проблем із внесенням додаткових даних до ЄДЕБПО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 липня ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".

20 липня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.