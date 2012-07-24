12-річна дівчинка повісилася через суперечку з сестрою про те, хто митиме посуд

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Миколаївській області, після обіду дівчина, яка згодом наклала на себе руки, зі своєю старшою сестрою прибирали у будинку, а коли дійшла черга мити посуд - почали сперечатися - хто має це робити. Не дійшовши згоди, сестри, ображаючи одна одну, розійшлися.

Знаходячись на емоціях, 12-річна дівчинка знайшла мотузок і пішла до сільського парку, розташованого поблизу їх будинку. Через кілька годин її знайшли місцеві діти, які прийшли до парку грати.

Місцевий райвідділ міліції збирає матеріали для подальшої передачі до районної прокуратури.