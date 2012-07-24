В Юрмалі відкрився фестиваль «Нова хвиля»

Як передає РІА «Новости», в гала-концерті, який проходить на сцені концертного залу "Дзінтарі", на честь відкриття конкурсу виступають відомі виконавці.

Минулого року "Нова хвиля" відзначила десятирічний ювілей.

Регіональні та відбіркові тури конкурсу пройшли в березні і квітні цього року в найбільших містах СНД і Балтії. За підсумками прослуховувань журі відібрало 16 конкурсантів з 14 країн.

До журі відбіркових турів входили: композитор Ігор Крутой, режисер конкурсу Олександр Ревзін, музичний продюсер конкурсу Анастасія Мухіна, саунд-продюсер - Брендон Стоун, генеральний директор конкурсу Олександр Румянцев, співачка Ірина Дубцова, генеральний директор Love Radio Юлія Голубєва.

Незмінними співголовами журі конкурсу є Ігор Крутий і Раймонд Паулс. До складу журі "Нової хвилі 2012" увійшли: композитор Ігор Ніколаєв, співачка Лайма Вайкуле, співачка Валерія, співак Леонід Агутін, співак Валерій Меладзе, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, композитор і продюсер Ігор Матвієнко.

У середу конкурсанти виконають світові хіти. 26 липня відбудеться виступ відомих російських рок-музикантів. Свої хіти виконають Гарік Сукачов та "Недоторкані", "Воскресеньє", "Машина часу", "Акваріум", "Чайф" і Пелагея. Після цього учасники конкурсу покажуть програму "Хіт своєї країни". Нові пісні у виконанні конкурсантів та запрошених прозвучать 28 липня в рамках "Дня прем`єр".

На закритті "Нової хвилі2012", яке відбудеться 29 липня, очікуються спеціальні гості - популярна співачка Неллі Фуртадо і оперна зірка Сумі Джо.

Головною метою музичного змагання є відкриття нових зірок. Учасниками конкурсу в різний час були: Діма Білан (Росія), Сергій Лазарєв (Росія), Едді Батлер (Ізраїль), Анастасія Стоцька (Росія), Rafael (Ізраїль), група Cosmos (Латвія), Ірина Дубцова (Росія), Інтарс Бусуліс (Латвія), Тіна Кароль (Україна), Поліна Гагаріна (Росія), Наталія Гордієнко (Молдова), Sondoro Sandhy (Індонезія), Джамала (Україна) і багато інших.