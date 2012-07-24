Ковальов: храм захопили "провладні афганці"

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.Ковальова.

Він нагадав, що сьогодні ЗМІ повідомили, що одна з організацій захопила столичний храм Воскресіння Господнього. Представники організації «забрали ключі від прихрамових приміщень, виставили охорону, заблокувавши літургійне життя церкви».

Організація “Ніхто, крім нас” категорично засуджує дії цієї афганської організації, наголосив О.Ковальов.

“Духовні речі завжди повинні бути понад партійні інтереси певних груп, - заявив О.Ковальов, - кожен ветеран, кожен військовий добре знає настоятеля храму Воскресіння Господнього - владику Феодосія як дуже віруючого священика, і жоден з членів НКН не висуває йому претензій. Він служив панахиди на всіх наших жалобних заходах, його проповіді були проповідями миру та любові. Ми переконані, що захоплення храму - це спроба групки “провладної афганської номенклатури” поставити під контроль парафію, яка вважається своєю для ветеранів”.

Організація “Ніхто, крім нас” закликає правоохоронні структури, а також генералів, які неодноразово отримували нагороди з рук єпископів Української православної церкви, та владу втрутитися у ситуацію та допомогти священнослужителю.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці настоятель та голова парафіяльної ради храму Воскресіння Господнього, єпископ Української православної церкви Московського патріархату Феодосій повідомив УНІАН, що озброєні люди зайшли у приміщення храму, закрили всі хвіртки та намагаються встановити контроль над храмовими приміщеннями.

Він вважає, що це рейдерське захоплення організоване керівництвом однієї з афганських організацій.

Владика Феодосій закликав Президента України, прем’єр-міністра, усі правоохоронні структури, журналістів з проханням приїхати та перешкодити захопленню храму.

Він повідомив, що це вже друга спроба цієї організації захопити церкву та встановити контроль над громадою та храмовими приміщеннями.

У київському главку міліції спростували інформацію про захоплення невідомими особами храму Воскресіння Господнього.

Наряд міліції, який виїхав у храму, що знаходиться в Печерському районі столиці, не виявив будь-яких порушень громадського порядку.

«Дійсно, у приміщенні храму перебувала група осіб, але поводилися вони мирно»,- зазначили в міліції.