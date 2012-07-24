22 роки тому над Києвом підняли Державний прапор

Як передає кореспондент УНІАН, розпочався захід на майданчику біля будівлі КМДА та Київради. На захід завітали близько півсотні людей, які брали участь у церемонії підняття Державного прапора України в 1990 році, зокрема, депутати Київради I-VI скликань, народні депутати України, а також представники нинішнього керівництва столиці, серед яких перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, який на час відпустки Олександра Попова виконує обов’язки голови КМДА, а також заступник Київського міського голови-секретар Київради Галина Герега.

Урочистості продовжились в одному з приміщень Київради, де учасники згадали події 1990 року. Вони нагадали, що у цей день у 1990 році на Хрещатику зібралося майже 200 тисяч людей, які приїхали з багатьох куточків України, але абсолютну більшість становили кияни. За протокольним рішенням президії Київської міської ради 21-го скликання, над будинком міськради на Хрещатику о 19 годині був піднятий поруч з державним прапором УРСР український національний синьо-жовтий прапор. Прапор підняв тодішній заступник голови Київради Олександр Мосіюк, який сьогодні також був присутній на заході.

Виступаючи перед присутніми О.Мазурчак наголосив, що ця подія стала доленосною для нашої країни.

У свою чергу Г.Герега відзначила: «Минуло 22 роки з того визначного дня, як над Київською міською радою був піднятий прапор України – символ її державності і незалежності. Тоді визначне слово сказали самі кияни, вони прийшли на Хрещатик, щоб відстояти честь і гордість своєї країни – національний прапор”.