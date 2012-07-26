Український ринок зерна завмер на очікуванні підвищення цін

Ніхто з учасників ринку не може сформувати ціну і всі чекають підведення підсумків збиральної кампанії в країнах Причорноморського регіону, пише Комерсант-Україна.

Учора міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що зовнішні споживачі знизили закупівлі українського зерна.

"На жаль, на сьогоднішній день Україна експортувала в липні всього 950 тис. т проти 2 млн т в червні. Зовнішні споживачі у зв'язку з різким зростанням цін на зерно призупинили його закупівлю, щоб проаналізувати ситуацію на ринку", - повідомив Присяжнюк.

У липні ціни на пшеницю в Україну досягли максимуму за останній рік - тільки за минулий місяць її внутрішня вартість зросла на 13,5%, до $ 238 / т (з ПДВ), експортна - на 17,4%, до $ 310/т.

Подорожчання зерна в Україні зумовлене зростанням цін на пшеницю і кукурудзу на Чиказькій товарній біржі, обумовленого несприятливими погодними умовами в основних країнах-експортерах зернових.

На сьогодні такі великі споживачі українських зернових, як Єгипет, Саудівська Аравія, Ірак і Йорданія, кілька разів переносили тендери на купівлю зерна. Ситуація з відновленням попиту на зернові культури вирішиться протягом наступних 10-14 днів, коли стане ясно, яким буде урожай в Чорноморському регіоні (понад 20% світового ринку).

Українські аграрії і зернотрейдери зараз також не поспішають укладати контракти, так як вважають, що ціни ще не досягли свого піку.