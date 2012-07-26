Прокуратура зацікавилася скандальним океанаріумом у зоопарку

«У разі виявлення порушень законодавства будуть вжиті вичерпні заходи прокурорського реагування», - повідомили у столичній прокуратурі, пишуть «Коментарі».

«Зазначеним рішенням Київради тільки дано згоду Київському зоопарку на укладення договору з ТОВ «Подих природи» про спільну діяльність з влаштування океанаріуму і його подальше господарське використання», - підкреслили в прокуратурі.

На тему: У Київському зоопарку - «Подих природи» ... і приватизації

Проект передбачає будівництво сучасного культурно-оздоровчого комплексу з чотирма басейнами, океанаріумом та пінгвінаріумом.

Нагадаємо, у 2012 році в зоопарку заплановано проведення робіт з реконструкції павільйонів «Пташник» і «Острів звірів», лев´ятник, копитного ряду, а також будівництво вольєрів для гірських копитних. Крім того, передбачено ремонт місць загального користування, реконструкція центрального входу.