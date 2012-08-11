Катеринчук: Росія прямо дала зрозуміти, що не зацікавлена у вільній торгівлі

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами лідера Європейської партії України, фактично ця угода розповсюджується тільки на Росію та Білорусь і є кроком проти українського виробника.

«Ця угода розповсюджується тільки на 30% взаємного товарообігу між нашими країнами. Більшість товарів, в тому числі нафта, газ та нафтопродукти, і далі будуть обкладатись митом та підпадати під обмеження», - зауважив політик.

«Ратифікація цієї угоди фактично поклала край всім розмовам про можливість створення нормальної зони вільної торгівлі в межах СНД без виключень та обмежень. Росія недвозначно дала зрозуміти всім своїм партнерам про те, що вона не зацікавлена у вільній торгівлі з сусідами», - вважає М.Катеринчук.

На думку політика, ратифікована угода не має ніякого практичного сенсу для бізнесу.

«Цей документ необхідний виключно технологам Партії регіонів, щоб показати своїм виборцям виконання чергової передвиборчої обіцянки. Натомість Європейський Союз запропонував підписати з Україною взаємовигідну угоду про Зону вільної торгівлі і наша ціль не упустити цю можливість», - зазначив депутат.

Він наголосив, що завданням майбутнього парламенту буде ратифікація угоди про асоціацію з ЄС.

***

Як повідомляв УНІАН, Президент України 9 серпня підписав Закон №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі», ухвалений Верховною Радою 30 липня.

Перед цим Комітет Верховної Ради у закордонних справах не підтримав цей закон.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.