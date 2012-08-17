Прокуратура перевіряє загибель підслідного в СІЗО

13 серпня він завдав собі у камері множинні рани і через дві години помер у міській клінічній лікарні № 11.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що раніше несудимий ув'язнений завдав собі різані рани у області шиї і грудної клітки загостреним металевим предметом. Для надання меддопомоги пораненого доставили до медчастини установи, а потім госпіталізували до лікарні № 11».

Перебуваючи у свідомості, констатували у прес-службі, ув'язнений повідомив, що тілесні ушкодження завдав собі самостійно, і незабаром помер в лікарні.

За фактом смерті підслідного проводиться перевірка у порядку ст. 97 КПК України, зокрема дій посадовців СІЗО і МКЛ №11 і посадовців слідчого ізолятора. Хід перевірок контролюється прокуратурою Одеської області.

Як уточнили УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Одеській області, 13 серпня о 14:25 було виявлено завдання собі ув’язненим колотих і різаних ран в той час, коли сусіда по камері вивели на допит. З медсанчастини СІЗО пораненого негайно доставили до лікарню №11, де він самостійно пересувався у супроводі конвоїрів, але о 16:10 було зафіксовано летальний результат.

Згідно з попереднім висновком лікарів, смерть ув'язненого настала через «геморагічний шок внаслідок поранення серця гострим предметом».

Висновки експертів з низки призначених слідством експертиз очікуються до кінця серпня, відзначили в УДПтС України в Одеській області.